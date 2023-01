Accueil » Actualités » Risen est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Série tristement arrêtée après un troisième volet en deçà de ses prédécesseurs, Risen aura malgré tout marqué la génération Xbox 360 / PlayStation 3 avec sa proposition originale, mêlant l’héritage de la licence Gothic à une exigence de chaque instant. Alors qu’il s’agissait de productions initialement destinées au PC.

Il n’en fallait pas moins à THQ Nordic, anciennement Nordic Games, pour acquérir les droits de production, et mettre en chantier un portage du premier épisode à destination de la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Et non, on ne parle pas de remasterisation ici !

Plongez dans une aventure unique

C’est maintenant officiel, Risen est disponible sur consoles d’ancienne génération. Pas de version PlayStation 5 ou Xbox Series X|S au programme, malheureusement. Mais vous pouvez, bien entendu, y jouer malgré tout sur ces deux supports, va les éditions PS4 et One.

Cela dit, ne vous attendez pas à un travail de remasterisation remarquable, puisqu’à première vue, il s’agit d’un portage au sens strict du jeu de l’époque (avec, on l’espère, quelques correctifs). La bande annonce de lancement ne parle d’ailleurs que du jeu en lui-même, sous-entendant qu’il n’embarque aucune nouveauté.

Il faut dire que l’aspect visuel n’a effectivement pas évolué d’un pouce depuis la mouture PC de 2009. Il est bon de noter que la version Switch de Risen, dont vous trouverez le trailer ci-dessous, s’annonce encore moins agréable à l’œil que ses consœurs, avec une résolution et des textures moins fines.

Reste à savoir, finalement, si Risen a bien vieilli ou non, et surtout s’il peut encore trouver son public en 2023, année s’annonçant déjà comme riche en jeux de rôle. Mais on image que ce portage a plus pour but de faire patienter les joueurs qui attendraient de pied ferme un Gothic Remake plus ambitieux.