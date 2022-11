Risen

Risen est un RPG qui prend place dans un univers fantastique, et plus précisément sur l'île de Faranga, avec des tas de quêtes à découvrir, un monde à sauver, et de nombreuses créatures à décimer à l'aide de votre épée. Sorti initialement en 2009, le jeu a droit à une seconde jeunesse avec un portage sur les consoles actuelles, qui améliore seulement les contrôles à la manette, mais qui n'ajoute pas de lissage graphique ou d'autres nouveautés notables.