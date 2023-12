Une date accompagnée d’une ouverture imminente des précommandes

La vidéo nous replace le contexte de l’histoire, qui se déroule à la fin de la période Edo, autrement dit au sein du Japon du 19e siècle. Elle montre aussi et surtout le potentiel de mobilité cher au titre, avec l’utilisation de la « paravoile » ou du grappin pour user de la verticalité et de la furtivité. Côté affrontements, on assiste à la démonstration de l’usage d’armes à distance ainsi que des combats à l’épée, laquelle peut visiblement s’enflammer. On note également qu’il est possible de switcher de héros en pleine action.

La sortie de Rise of The Ronin se précise puisqu’elle est ciblée au 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5. Les précommandes s’ouvrent à partir du 14 décembre et outre l’édition standard, le titre bénéficiera d’une Digital Deluxe Edition comprenant divers bonus in-game, comme des tenues ou des armes. La bande-son ainsi qu’un artbook numériques seront également de la partie.