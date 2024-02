Rise of the Ronin nous en dit plus sur ses combats et son monde ouvert

Le titre le plus riche de Team Ninja

Rise of the Ronin sera bien différent des autres jeux du studio dans la mesure où il met en place un monde ouvert. On en découvre une partie dans une nouvelle vidéo, qui explore les différents environnements que l’on pourra traverser en utilisant plusieurs moyens de déplacement, que ce soit à cheval ou sur un deltaplane. Ce qui montre aussi que le jeu ne devrait pas briller par sa technique, mais qu’il se rattrapera aisément sur son ambiance et sa direction artistique.

On y voit aussi plusieurs moyens d’aborder le combat, même si le gameplay est plus détaillé dans une seconde vidéo qui se concentre uniquement sur cet aspect précis. Pas de quoi être déboussolé si vous avez joué à l’un des précédents titres du studio, même si les approches semblent nettement plus riches ici.

Il faudra faire en sorte d’épuiser le ki de vos adversaires afin de lui infliger plus de dégâts, et cela pourra s’effectuer par plusieurs actions plus ou moins efficaces, comme une bonne maîtrise des contres ou l’utilisation de compétences spéciales. Le grappin sera aussi un outil très utile durant les affrontements, avec la possibilité d’agripper des barils de poudre pour les balancer à l’ennemi.

Rise of the Ronin sera disponible dès le 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5.