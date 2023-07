Rise of the Ronin fait le plein de rumeurs et viserait une sortie début 2024

Des influences RPG, mais aussi de jeux Ubisoft ?

Tous les détails listés ici sont à prendre avec des pincettes, malgré la crédibilité de l’insider. La rumeur que l’on reteindra le plus c’est celle d’une sortie en début d’année 2024 pour Rise of the Ronin, autrement dit au premier trimestre. Une période crédible même si l’on attendra de voir ce que Koei Tecmo a à dire sur le sujet.

Pour le reste, il s’agit de rumeurs à propos du gameplay ou encore de la structure du jeu. Comme on pouvait s’en douter, on serait ici face à un titre mélangeant les influences que sont Assassin’s Creed et Ghost of Tsushima, mais l’insider rapporte aussi des éléments typiques des Souls. Et pas que dans le gameplay, puisque l’on retrouverait un lore qui reposerait beaucoup sur la lecture de descriptions d’objets, comme pour les jeux de From Software.

Ceci dit, il y aurait ici plusieurs modes de difficulté, tandis qu’un aspect RPG avec des arbres de compétences serait au programme. Plus étonnant, on retrouverait des options de romances dans le jeu. On parle aussi d’une map et d’un système de quêtes proches du style d’Ubisoft. Vous savez, avec les icônes partout qui filent le tournis.

Enfin, le titre bénéficierait d’un mode Fidélité et d’un mode Performances au lancement, mais il n’y a pas besoin de jouer les madame Irma ici pour indiquer cela, tant c’est la norme pour l’industrie.

Rise of the Ronin sortira en exclusivité sur PS5.