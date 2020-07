Le résumé complet du Xbox Games Showcase du 23 juillet

Attendu depuis des semaines maintenant, le Xbox Games Showcase avait la lourde tâche de nous dévoiler un lineup conséquent pour la Xbox Series X, plus d’un mois après la conférence PS5 qui avait démarré les hostilités. Microsoft nous a donc réservé un show certes rempli d’annonces et de « World Premiere« , mais qui ne laissera pas de souvenirs impérissables.

Microsoft donne tout dans les premières minutes

Et pourtant, le constructeur a sorti sa plus grosse cartouche dès le début. Comme promis, Halo Infinite a ouvert le show en nous dévoilant les premières minutes de sa campagne solo, à travers 9 minutes de gameplay qui feront assurément plaisir aux fans de la licence, même si le résultat n’est pas aussi impressionnant que l’on aurait pu l’espérer, du moins pour le premier gros jeu d’une nouvelle console et ce malgré les 60 fps affichés en 4K.

Le titre change donc la formule de la saga en proposant un monde ouvert bien plus grand que les précédents opus. Cela est accompagné par des améliorations de gameplay, avec une plus grande liberté dans l’exploration et dans les mouvements, puisque le Master Chief est maintenant équipé d’un grappin. Cette séquence de gameplay nous offre également un aperçu du grand méchant de cet épisode, Escharum, et des précisions sur le scénario de cet épisode.

Aucune date de sortie à l’horizon cependant, ce qui n’est pas étonnant étant donné que la Xbox Series X n’a toujours pas de date de lancement, et que le titre compte sortir en même temps que la machine. Halo Infinite sera également inclus dans le Game Pass, comme tous les autres jeux présentés durant la conférence.

Après avoir démarré sur les chapeaux de roues, State of Decay 3 a fait son apparition avec un trailer en CGI, qui nous montre l’ambiance de ce nouvel opus. Il faudra désormais survivre dans des contrées enneigées, mais c’est bien tout ce que l’on sait de cet opus, qui n’a ni montré de gameplay, ni donné de date de sortie.

Phil Spencer est ensuite venu préciser la philosophie de Microsoft, en affirmant que le Game Pass est l’une des priorités de la nouvelle génération, et que la famille Xbox Games Studios a beaucoup de choses à montrer.

Turn 10 a confirmé cela en révélant les premières images du prochain Forza Motorsport, qui n’est cette fois-ci pas numéroté. Une sorte de reboot en vue ? Difficile à dire, car hormis les quelques images proposées, qui montrent des séquences capturées in-engine, peu d’informations ont été partagées sur ce nouvel opus.

On sait seulement qu’il sortira sur PC et Xbox Series X. Ce qui veut dire que le titre n’est pas pour tout de suite, étant donné que Microsoft avait exprimé le souhait de continuer à alimenter la Xbox One en jeux first party pendant encore au moins un ou deux ans, et que rien n’a été précisé pour cette console.

Les joueurs Xbox Series X et PC pourront également profiter d’Everwild, le prochain jeu de Rare. Cette nouvelle licence, qui avait été annoncée l’année dernière lors du X019, a enfin donné signe de vie avec un nouveau trailer onirique, qui nous permet d’admirer un peu plus l’univers du titre, très centré sur la nature et les êtres qui vivent en harmonie avec elle. Là encore, pas de date de sortie malheureusement.

Des jeux prometteurs et quelques surprises

Après avoir ramené à la vie Twin Mirror, DONTNOD Entertainment a profité du showcase pour reparler de Tell Me Why, un autre titre dans la lignée de Life is Strange qui nous montre ici plus de détails sur son histoire. Le titre a conservé sa formule épisodique et nous annonce que son premier épisode arrivera dès le 27 août sur PC, et Xbox One (le jeu arrivera aussi sur Xbox Series X).

En parlant de titres qui feront la transition entre la Xbox One et la Xbox Series X plus tard dans l’année, on notera que Ori and the Will of the Wisps arrivera bien sur la prochaine console de Microsoft, mais avec de nombreuses améliorations graphiques, notamment au niveau du framerate qui pourra atteindre les 120 fps.

Après cela, Obsidian est rapidement venu présenter le prochain DLC de The Outer Worlds, ainsi qu’un nouveau trailer amusant pour Grounded (qui arrivera dans quelques jours dans le programme Game Preview), mais la grosse annonce à retenir du développeur concerne Avowed, leur prochain gros titre qui sera exclusif à la Xbox Series X et le PC.

Ce RPG en vue à la première personne nous embarquera dans un univers de dark fantasy, dans un monde appelé Eora. Le trailer fera assurément penser à la série des The Elder Scrolls, qui pourrait avoir trouvé un concurrent solide avec ce titre étant donné le pedigree d’Obsidian Entertainement.

Le studio londonien INTERIOR/NIGHT a ensuite présenté As Dusk Falls, un titre centré sur sa narration et sa direction artistique sympathique, qui présentera des thèmes forts comme les liens familiaux, parfois toxiques, le besoin de changer de vie ainsi que celui de surmonter son passé.

On aurait aimé avoir plus de nouvelles de Senua’s Saga : Hellblade 2, mais il faudra se contenter de quelques informations, comme le fait que le titre se déroulera en Islande, et d’un journal des développeurs diffusé après le show.

Psychonauts 2 a été un peu plus généreux, en nous dévoilant un trailer très coloré et quelques images backstage avec Jack Black qui a poussé la chansonnette durant tout le long du trailer. Malheureusement, le titre n’arrivera que durant l’année 2021, sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

Beaucoup d’exclusivités temporaires, mais une conclusion satisfaisante

Après un nouveau trailer pour Destiny 2: Beyond Light, qui sera disponible sur le Game Pass à la sortie, Microsoft a ensuite présenté de nombreux titres décrits comme exclusifs aux consoles Xbox, mais seulement temporairement. S.T.A.L.K.E.R. 2 a donc montré une nouvelle bande-annonce en CGI qui nous confirme que le titre arrivera sur Xbox One en plus du PC.

Du côté des nouvelles annonces, on note le reveal de Warhammer 40,000: Darktide, qui proposera de la coopération entre quatre joueurs, où les participants s’aventureront dans les profondeurs de la cité de Tertium. Le titre est prévu pour l’année prochaine sur PC et Xbox Series X, sans plus de précisions.

On passera rapidement sur l’annonce de Tetris Effect: Connected, qui arrivera en 2021 sur PC et l’éco-système Xbox (et via une mise à jour gratuite sur PS4) pour s’intéresser à The Medium, qui a montré quelques images de gameplay illustrant son concept. Le jeu d’horreur nous proposera donc de jouer dans deux réalités différentes en même temps, où il faudra résoudre des puzzles dans l’un pour avancer dans l’autre, tout en évitant de tomber sur les menaces surnaturelles.

Moins effrayant, The Gunk a été annoncé par le studio Image & Form Games, mais n’arrivera pas avant septembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.On passera aussi rapidement sur le trailer de Crossfire X et celui de Phantasy Star Online 2: New Genesis, pour se concentrer sur le one more thing de ce showcase.

Les rumeurs se vérifient enfin, un nouveau Fable est bien en développement dans les locaux de Playground Games. Le titre, qui n’est pas numéroté lui aussi, s’est donc offert un teaser en CGI (encore une fois) qui ne nous en dit pas beaucoup sur cette nouvelle aventure, mais qui rassurera tout de même bon nombre de joueurs qui attendaient avec impatience cette annonce. Malheureusement, aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée, et le jeu devrait uniquement sortir sur PC et Xbox Series X.

Le Xbox Games Showcase s’est donc terminé sur cette promesse d’un nouveau Fable, qui est venu mettre un point final à une conférence certes solide, mais sans coup d’éclat, à l’image du gameplay proposé par Halo Infinite. On pouvait peut-être en attendre un peu plus de la part de Microsoft, qui prépare cet événement depuis des mois, mais le constructeur a certainement d’autres surprises à nous révéler durant les prochains mois.