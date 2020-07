Halo Infinite : 9 minutes de gameplay et aperçu de la campagne

Le Xbox Games Showcase de juillet est enfin l’occasion pour Microsoft de dévoiler les jeux phares de ses studios first-party, et c’est Halo Infinite qui ouvre le bal dans un trailer d’ouverture et une séquence de gameplay qui centre le Masterchief en action.

La campagne de Halo Infinite se dévoile

Pour commencer, une bande-annonce. Le trailer est décidément plein de classe et montre un côté très artistique mettant en lumière et en construction notre spartan préféré, pour s’en suivre d’une belle séquence de gameplay capturée sur Xbox Series X.

Prenant place en en mai 2560, le prochain de 343 Industries ne semble pas s’éloigner de ses acquis et semble fortement améliorer sa recette avec en prime un open-world – étant une première dans la série – qui nous est montré dans cette section de gameplay. L’utilisation du grappin est bien confirmé comme l’on pouvait l’apercevoir dans la jaquette récemment dévoilée, mais aussi un bouclier que notre héro pourra déployer pour se couvrir d’un assaut et une bonne dose d’action montrant la variété de quelques armes et des véhicules de combat à notre disposition dans le monde ouvert. Ceci rajoute donc une plus grande liberté dans le gameplay afin de rejoindre ce nouveau concept d’un Halo en monde ouvert.

L’équipe de 343 Industries explique également sur un communiqué officiel que malgré la pandémie, le développement s’est poursuivi depuis le travail à domicile, ce qui n’a entrainé donc que peu de retard sur le processus de développement.

Le blog officiel d’Halo nous en apprend d’ailleurs un peu plus sur ce nouveau volet, en citant que la démo visible ci-dessous est capturée d’un passage se déroulant plusieurs heures après le début du jeu où le Spartan et le Pilote se font attaquer leur vaisseau Pélican par des missiles anti-aériens. Alors que notre Masterchief se fit tout juste reconstruire après avoir été recueillis en morceaux dans l’espace alors que l’humanité était en péril, ils se font poursuivre par l’antagoniste nommé Escharum.

Halo Infinite est considéré comme étant un « reboot spirituel » par l’équipe, tout en continuant sur les événements qui suivent Halo 5: Guardians mais aussi pour ne plus perdre et mieux accueillir les néophytes de cette mythique franchise de Microsoft.

Le titre est donc toujours attendu comme étant probablement le fer de lancement de la Xbox Series X, mais aussi l’un des piliers de la Xbox One qui n’aura accueillis que Halo 5: Guardians quelques temps après sa sortie. Il nous est pour l’heure promis du 60fps/4K natif, une compatibilité au Smart Delivery et des temps de chargements instantanés grâce au Xbox Velocity Architecture.

Un rendez-vous pour plus tard cette année est donné pour plus d’informations sur le multijoueur. Halo: Infinite sera bien disponible cette fin d’année sur Xbox Séries X, Xbox One, PC depuis le Windows Store mais aussi Steam et sera inclus l’offre du Game Pass.