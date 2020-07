Le premier chapitre de Tell Me Why sera disponible le 27 août

Ce Xbox Games Showcase apporte son lot de nouvelles et c’est au tour du nouveau titre de Dontnod Entertainment, nommé Tell Me Why, de donner des siennes.

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour le jeu de Dontnod !

Le jeu n’affichait aucune date de sortie jusqu’à aujourd’hui avec un premier chapitre qui sera finalement disponible le 27 août sur Windows 10, Steam et Xbox One. En effet, à l’instar de la précédente et appréciée licence du studio : Life is Strange, Tell Me Why sera également sous format épisodique.

Pour rappel, le nouveau jeu de Dontnod Entertainment est un titre narratif à choix multiples où l’on suit les jumeaux Tyler et Alyson, lorsque ces deux derniers retournent dans leurs maisons d’enfance et confrontent leurs souvenirs des moments passés dans cette dernière.