Resident Evil 4 Remake : Une démo disponible dès ce soir ?

Capcom va tenir ce soir un Capcom Spotlight qui promet de donner quelques nouvelles informations sur certains de ses jeux à venir, dont Resident Evil 4 Remake qui devrait ici être au centre de toutes les attentions, étant donné que le jeu sort dans quelques semaines. L’éditeur japonais nous avait promis qu’une démo était en chemin pour le remake, sans pour autant donner de date, mais il se pourrait bien que cette dernière soit rendue publique dès ce soir.

Twitch is rolling ads for a Resident Evil 4 remake demo "available now," expected to release after the Capcom Spotlight (scheduled for March 9th, 2:30 PM PT). https://t.co/7sf87JLljk

— Wario64 (@Wario64) March 9, 2023