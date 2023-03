Un Capcom Spotlight aura lieu le 9 mars, avec des annonces centrées sur Resident Evil 4 Remake et d’autres jeux

Capcom a visiblement choisi de modifier le nom de ses émissions puisque le Capcom Showcase laisse maintenant place au Capcom Spotlight. Un rapide changement dans le forme qui ne modifie pas le fond puisque cette émission a toujours pour but de nous présenter quelques-uns des futurs jeux à venir pour l’éditeur. La première édition du Capcom Spotlight aura lieu très prochainement, puisqu’on a déjà un rendez-vous pour la semaine prochaine.

Pas de Street 6 au programme

Ce sont 26 minutes d’émission qui nous seront proposées le 9 mars à 23h10 (c’est précis, mais c’est pour éviter le Nintendo Direct du film Mario à 23h) et il n’y avait pas trop de mystère quant au fait que Resident Evil 4 Remake serait en tête d’affiche du programme. Etant donné que le titre sort dans tout juste trois semaines, il aura sans doute droit à une grosse présentation de gameplay. Par ailleurs, nous avons pu voir le titre tout récemment afin de vous proposer une dernière preview avant sa sortie.

Mais il ne sera pas le seul jeu à être présent durant le Capcom Spotlight, qui mettra aussi en lumière les titres suivants :

Exoprimal

Monster Hunter Rise

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Ghost Trick: Phantom Detective

Oui, pas de Street Fighter 6 ce qui pourra surprendre, même si le jeu a déjà présenté tout son roster et est récemment apparu lors du dernier State of Play. On s’attend sans doute à découvrir des dates pour Exoprimal et Ghost Trick: Phantom Detective, mais cela reste à voir.