Remnant from the Ashes date son nouveau DLC et annonce une Complete Edition

Presque un an après sa sortie, le jeu d’action-survie à la troisième personne, Remnant from the Ashes, revient pour un second et dernier DLC qui se dote désormais d’une date de sortie. Pour les nouveaux venus, une « Complete Edition » regroupant le jeu de base et les DLC sera proposée le même jour.

La Racine du mal à portée de main

Subject 2923 est donc le dernier DLC du jeu de tir post-apocalyptique qui sortira le 20 août prochain sur PC, PS4, Xbox One. D’après le studio, il sera bien plus généreux en contenu par rapport au premier DLC « Swamps of Corsus ».

« Sujet 2923 », traduit dans notre belle langue, conclura donc l’intrigue et proposera deux nouvelles zones uniques, de nouveaux boss, des armes, des accessoires, des armures, et bien d’autres choses. Il s’agira de mettre un terme à la Racine.

Remnant from the Ashes Complete Edition sortira également ce 20 août prochain sur PC, PS4, Xbox One, il inclura le jeu de base et les deux DLC. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test mitigé vis à vis du titre.