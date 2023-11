Deux ajouts qui sont arrivés trop tôt ?

Les abonnés ont en effet pu se rendre compte cette nuit que Remnant: From the Ashes (qui est le premier opus de la saga) et Remnant 2 étaient désormais accessibles sur le Game Pass, aussi bien sur PC que sur consoles, sans qu’aucune annonce formelle ne vienne indiquer cela. Ce qui est somme toute assez étrange puisque l’on imagine mal Microsoft ne pas vouloir communiquer sur cette sortie évènement, laissant ainsi penser que les titres sont arrivés sur le service un peu plus tôt que prévu.

Voir le premier Remnant être disponible dans l’abonnement n’a rien de très surprenant, mais pour le second opus, cela reste inattendu. Remnant 2 a été l’un des succès surprises de cette année en parvenant à rapidement dépasser la barre du million d’exemplaires, dans une période pour le moins compétitive. Il n’y avait donc aucune urgence pour que le titre rejoigne le Game Pass, même si on imagine que cela l’aidera à mieux vendre ses DLC, dont le premier est sorti tout récemment. On attend maintenant une annonce de la part de Microsoft ou de Gunfire Games pour nous éclairer un peu sur la situation.