Remnant: From the Ashes annoncé sur Switch avec une version physique

Sorti en 2019, Remnant: From the Ashes est un titre qui allie action, jeu de tir à la troisième personne et survie dans un monde post-apocalyptique. Malgré de très bonnes idées, le jeu n’a pas su séduire tout le monde, la faute à une forte linéarité de la progression et un manque d’impact. Mais les développeurs ne veulent pas abandonner et compte bien profiter de cette expérience pour bonifier leur licence. C’est pour ça que Remnant II a été annoncé il y a quelques semaines aux Game Awards. Et aujourd’hui, on apprend que ce premier volet arrivera également sur Switch.

Un portage sorti des cendres

THQ Nordic a ainsi récupéré l’édition du premier épisode de la franchise et va aider les développeurs de Gunfire Games à produire un portage de Remnant: From The Ashes sur la console de Nintendo. Bonne nouvelle également, on aura droit aussi bien à une édition numérique qu’à une version physique. Une bonne chose pour les amoureux de la boîte.

Cependant, il va falloir patienter avant de pouvoir découvrir cette nouvelle mouture : si l’on imagine que la sortie se fera dans le courant de l’année 2023, aucune date ni période n’a été communiquée. On sait simplement que cela sera annoncé « prochainement ». En attendant, on peut tout de même profiter d’une courte bande-annonce qui permet d’officialiser tout ça, accompagnée de quelques nouvelles captures d’écran.

Remnant: From the Ashes est sorti le 20 août 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et a ensuite profité d’une optimisation nouvelle génération mi-2021.