Remnant: From the Ashes va être optimisé sur PS5 et Xbox Series la semaine prochaine

Récemment offert dans le PlayStation Plus, Remnant: From the Ashes refait parler de lui aujourd’hui afin d’annoncer une bonne nouvelle. Le titre va prochainement avoir droit à une mise à jour qui améliorera ses performances sur les consoles de nouvelle génération.

Le choix entre fluidité et 4K

Il ne s’agira donc pas à proprement de versions PS5 et Xbox Series native, mais avec cette mise à jour, le jeu aura droit à pas mal d’améliorations sur ces plateformes. Ainsi, une option sera ajoutée pour jouer en 4K/30 fps ou en 1 080p/60 fps, aussi bien sur PS5 que sur Xbox Series X.

Cette mise à jour next-gen sera disponible dès le 13 mai prochain. Le jeu entrera également sur le Game Pass PC à cette même date, avec une version qui sera cross-play à la version Xbox One.

Remnant: From the Ashes est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.