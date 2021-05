Le jeu AAA de Remedy (Alan Wake, Control) financé par Epic Games entre en pleine production

Le studio Remedy a révélé ses résultats pour le premier trimestre de l’année fiscale en cours. On y apprend certaines choses intéressantes comme les projets en cours et à venir dont le gros titre AAA en collaboration avec Epic Games qui pourrait marquer le retour d’une célèbre franchise.

Alan Wake 2 ? On espère en tout cas

Bien entendu, en ce qui concerne cette grosse production, nous ne savons pas encore de quoi il s’agit mais selon les rumeurs, nous pourrions bien avoir droit à Alan Wake 2, la suite de l’un des gros succès du studio. On sait seulement qu’il vient d’entrer en pleine production.

Remedy travaille également sur un autre jeu un peu plus modeste depuis maintenant quelque temps. Là encore, il faudra sans attendre pour en savoir plus (peut-être à l’E3 ?). On sait également que le mode solo de Crossfire X (un FPS compétitif en free to play sorti sur PC en Corée en 2007 puis sur consoles Xbox cette année) a terminé son développement.

Enfin, il y a Vanguard, un jeu co-op en free to play qui est pleine phase de play-test en interne et qui profitera bientôt d’une phase de test externe mais encore assez restreinte. Après Control, Remedy a dispatché ses membres sur les différents projets précédemment cités pour un total de 281 employés en matière d’effectif. Autant dire que le studio a de quoi faire pour encore quelques années.