Ravenswatch nous emmène à Avalon

Le Roguelite coopératif a dévoilé un nouveau trailer lors de ce Nacon Connect. Avant d’introduire le troisième et dernier chapitre du jeu, un retour a été fait sur les éloges de la presse anglophone et l’annonce de 400 000 joueurs ayant exploré le titre depuis son lancement en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez d’ailleurs consulter nos propres impressions sur le site pour plus de détails.

Ravenswatch offre la possibilité d’incarner des figures issues de contes et de légendes célèbres, telles que le Petit Chaperon Rouge, le Joueur de Flûte et plus récemment Gepetto. Jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre, le but est de combattre les monstres de Reverie et de progresser à travers les différents chapitres du jeu. L’annonce d’aujourd’hui concerne justement le troisième et dernier chapitre de l’aventure qui nous emportera à Avalon, inspiré des légendes arthuriennes.

Cette mise à jour est décrite comme l’une des plus importantes par le studio, indiquant également que le jeu approche de la phase finale de son accès anticipé. Nous attendons maintenant une date de sortie officielle pour le roguelike. Le troisième chapitre, Avalon, sera accessible le 11 avril prochain dans la version en accès anticipé.