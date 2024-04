À ne pas avaler trop vite

Ravenswatch semble bien fonctionner sur Steam si l’on en croit les chiffres communiqués aujourd’hui avec 450 000 joueurs (contre 400 000 le 29 février dernier). Un joli succès pour les français de chez Passtech Games à l’origine de Curse by the Dead God. Et ce n’est que le début car le jeu n’a pas encore dévoilé son plein potentiel.

En effet, le 22 avril prochain marquera la sortie de Fall of Avalon, le troisième et dernier chapitre du jeu qui introduira une nouvelle carte à explorer, de nouveaux ennemis, un boss, des talents de héros et un nouveau mode de jeu. Pour rappel, Ravenswatch offre la possibilité d’incarner des figures issues de contes et de légendes célèbres, telles que le Petit Chaperon Rouge ou le Joueur de flûte, dans un Action-RPG/Roguelite jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en coopération.

On attend désormais une annonce pour la sortie officielle de Ravenswatch sur PC et consoles. On sait tout de même que le lancement est prévu pour cette année 2024.