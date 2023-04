Ravenswatch – Après Curse of the Dead Gods, première approche avec le roguelite coopératif de Passtech Games

Le studio français Passtech Games s’est illustré en 2021 avec le très bon Curse of the Dead Gods, un roguelite qui ne manquait pas de piquant. Le 6 avril prochain, les développeurs s’apprêtent à lancer leur prochain titre en accès anticipé sur Steam : Ravenswatch. Désormais sous le pavillon du français Nacon, on reste cependant dans le domaine du Roguelite sauf que cette fois-ci, on y ajoute notamment une dimension coopérative. A l’occasion d’un évènement dédié à la presse, nous avons pu jouer en compagnie des développeurs puis essayer le titre en solo.

Les contes et légendes revisités

Désormais, de nombreux jeux indépendants utilisent la pratique de l’accès anticipé pour récolter de précieux retours de joueurs et garder un bon cap dans le développement. Cela a d’ailleurs réussi à Passtech Games par le passé puisque Curse of the Dead Gods a bénéficié du même traitement. Ravenswatch nous plonge dans Reverie, un monde inspiré des nombreux contes et légendes comme les trois petits cochons, les mythes nordiques, les Mille et une nuits… Des histoires qui sont ici revisitées avec un filtre Dark Comics puisque Reverie se retrouve envahi par des Cauchemars.

Pour vaincre ces monstres qui pullulent désormais un peu partout, des héros vont se dresser contre cette menace. La particularité est que ces protagonistes sont également inspirés des contes et légendes susmentionnés. Nous avons par exemple Scarlet, un assassin inspiré du petit chaperon rouge ou encore « Le joueur de flûte » inspiré par le conte des frères Grimm du même nom. Dans cet accès anticipé, 6 personnages seront disponibles au lancement tandis que 4 autres seront rajoutés au fur et à mesure des mises à jour. En plus de posséder un gameplay et des talents uniques, le studio met l’accent sur la coopération puisque le titre pourra être joué jusqu’à 4 joueurs en simultané. Bien évidemment, les synergies entre les personnages auront un impact non négligeable sur le plaisir de jeu.

En solo ou en coop

Précisons tout de même que Ravenswatch ne délaisse pas le solo, puisqu’il est tout à fait possible de tenter les 2 approches. Peu de jeu parviennent vraiment à concilier les deux avec une certaine équivalence dans la qualité de jeu, mais nos premières runs en solitaire se sont avérées assez sympathiques pour le moment. L’un des enjeux de cet accès anticipé sera sans doute de contenter les amateurs de solo et de coop. Comme pour Curse of the Dead Gods, Passtech Games ne va pas avoir la main légère en ce qui concerne la difficulté qui sera croissante et bien plus ardue en coopération du fait des possibilités accrues avec le jeu d’équipe.

L’autre point commun avec leur précédent, c’est le retour de graphismes en cell-shading qui font toujours mouche. La direction artistique façon Dark Fantasy est aussi un gros plus dans l’attractivité visuelle, sans oublier le bestiaire qui est du même acabit. On jugera pleinement du jeu lors de sa sortie via un test complet, mais cet accès anticipé nous révèle déjà un potentiel certain pour ce nouveau projet. On sent déjà une certaine profondeur dans le gameplay par la maîtrise des personnages, leur build et des patterns des différents cauchemars que l’on rencontre. Mais concrètement, comment se déroule une partie de Ravenswatch ?

Quatre jours avant le déluge

En lançant une nouvelle partie, vous vous retrouvez sur une carte générée de manière procédurale avec une vue de dessus. A partir de là, vous disposez de quatre jours (représentant une vingtaine de minutes dans le jeu) pour explorer la carte et gagner en puissance avant d’affronter le boss final du chapitre. Pour le moment, le chapitre 1 est uniquement disponible, mais le studio prévoit d’en rajouter deux autres lors des mises à jour de l’accès anticipé. Sur votre sillage, il y a bien évidemment tout un tas de monstres à affronter dont ceux que vous devez affronter lors de certaines épreuves. Cela permet de gagner des niveaux afin d’obtenir des améliorations aléatoires dont une capacité ultime au niveau 5 (niveau max pour le moment dans l’accès anticipé) et d’améliorer ses dégâts, sa barre de vie…

Vous allez ainsi devoir terminer tous les chapitres sans mourir et en engrangeant un maximum de puissance pour garder le rythme. Le temps est ainsi précieux mais la carte étant dans le brouillard, il faudra surtout définir ses priorités tout en s’adaptant à ce qui vient à nous. On peut choisir de chercher une clé pour gagner une épreuve riche en récompense ou bien vaincre un mini-boss afin de baisse la santé de boss final. Il y a beaucoup à faire sur cette map de « Dark Hills » du chapitre 1. L’un des évènements de la zone vous demande par exemple de rassembler les matériaux pour la maison d’un des 3 petits cochons puis de la défendre contre d’énormes vagues d’ennemis.

Engranger de l’or sur le chemin est aussi un bon moyen d’acheter de nombreux bonus à la boutique. Heureusement, les environs sont toujours parsemés de portails qui vous permettent d’effectuer des voyages rapides assez facilement. Une fois que le temps est écoulé, vous êtes directement téléporté à votre épreuve finale contre une énorme pieuvre maléfique.

Le jour et la nuit

Après avoir joué quelques heures, il faut tout de même avouer qu’il y a une bonne marge de manœuvre en matière d’exploration, notamment pour améliorer le rythme. Pour le moment, ce qui impressionne le plus dans Ravenswatch, c’est la dimension coopérative et les kits des différents personnages. On retrouve presque une inspiration assez MOBA bien qu’ici nous ayons 5 sorts et un ultime par personnage. Il est intéressant de noter aussi que le cycle jour/nuit a une incidence sur le gameplay de certain personnage. Le plus parlant est l’exemple de Scarlet qui est une assassine agile la journée et une grosse méchante louve bien bourrine la nuit. On espère que cette subtilité sera bien plus exploitée à l’avenir.

Avoir de bons personnages agréables à jouer est donc propice à une dimension coopérative assez prenante. Même avec l’appui de l’un des développeurs du jeu, nous avons eu beaucoup de mal à gérer la difficulté même si on sentait déjà une bonne marge de progression au fur et à mesure des tentatives. On apprend à tirer parti des forces de chaque héros et il faut avouer que l’exploration de la carte est plus logique avec un groupe de quatre personnes. Comme Curse of the Dead Gods, on garde donc un gameplay exigeant, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Vous aurez uniquement accès au chapitre 1 pour le moment, toutefois vous pourrez expérimenter 9 niveaux de difficulté.

Ravenswatch est clairement un roguelite à surveiller, en particulier si vous cherchez une dimension coopérative prometteuse. On ne doute pas que l’accès anticipé va le bonifier au fil du temps et nous avons hâte de voir le résultat final. Pour rappel, il sort en accès anticipé le 6 avril sur Steam.