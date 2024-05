Ravenswatch se prépare doucement pour sa sortie et nous présente ses modes personnalisés en vidéo

A Silent Desolation : Tentez de survivre sur une Terre dévastée dans une aventure impressionnante

In the Same Boat se présente en vidéo via un journal de développeurs diffusé durant l’AG French Direct

Paris Belle Époque : Le nouveau jeu du studio Monochrome (Tandem: A Tale of Shadows) nous emmène à la capitale pour une drôle d’aventure

Lifelong annoncé, un jeu d’aventure et d’énigmes en noir et blanc et nous y avons déjà joué

Le charmant MindVenture nous invite à reconstruire le monde à comme on le souhaite dans son nouveau trailer

Dustborn nous montre le pouvoir des mots et présente une nouvelle cinématique intrigante

Void Crew : Le jeu d’aventure coop dans l’espace présente sa nouvelle mise à jour avec un mode de jeu inédit

Two Falls (Nishu Takuatshina) dévoile de nouvelles images et annonce sa sortie pour l’automne 2024

GT Manager nous explique comment gérer ses courses en vidéo et nous annonce une période de sortie

AVA and the Half-World annoncé, un superbe shooter 2D frénétique qui a été montré à l’AG French Direct 2024

Eternal Strands : L’action-RPG nous rappelle l’importance de la physique et de la météo dans son gameplay

Echoes : Le visual novel fait une sortie surprise sur Switch et PC à l’occasion de l’AG French Direct

Paper Sky : Après son Kickstarter réussi, le jeu de Brute Force prend de l’altitude dans un trailer inédit

Last Moon : L’action-RPG inspiré par Zelda et Secret of Mana aura droit à de la coop locale et une démo avant sa sortie en 2025

Midnight Blood Rush annoncé, un roguelite vampirique qui sort les crocs dans son premier trailer sanglant

Randomice, un metroid-like dans lequel vous incarnez une souris emprisonnée, annoncé en exclusivité pendant l’AG French Direct

Castaway, un hommage aux anciens Zelda, se présente via une vidéo de gameplay commentée et annonce une version consoles

Architect Life : A House Design Simulator annoncé, un simulateur d’architecte présenté en vidéo durant l’AG French Direct

Broken Lens dévoile un nouveau trailer et sa date de sortie durant l’AG French Direct

Ravenswatch se prépare doucement pour sa sortie et nous présente ses modes personnalisés en vidéo

Nova Hearts : Le jeu de drague avec des combats au tour par tour veut conquérir votre cœur dans un nouvel extrait de gameplay

Hot Lap Racing nous présente l’Alpine A110 GT4 et fait un tour de chauffe avant sa sortie

Don’t Kill Them All nous montre sa troupe d’Orcs à l’ouvrage via un trailer de gameplay soigneusement doublé