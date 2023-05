Ravenswatch : Geppetto, le père de Pinocchio, rejoint le casting des héros

Chat Geppetto dans Ravenswatch

Le studio français Passtech Games avait promis d’alimenter le jeu en accès anticipé avec du contenu régulier. Un peu plus d’un mois après sa sortie sur PC via Steam, le roguelite coopératif accueille un nouveau héros à l’occasion de l’AG French Direct. De quoi toucher du bois dans vos parties endiablées au sein de Reverie. Pour rappel, le titre vous laisse contrôler des héros déchus issus de contes et légendes populaires. Gepetto rejoint ainsi Le petit chaperon rouge, Aladin, le joueur de flûte ou encore la Reine des Neiges.

Comme on peut s’en douter, le gameplay du menuisier intègre énormément de références au roman Pinocchio de Carlo Collodi : Doté de compétences particulièrement innovantes, Geppetto a trouvé la meilleure manière de compenser la perte de son bras. À mi-chemin entre un combattant au corps-à-corps et un héros à distance, l’inventeur fou peut invoquer des pantins animés qui se battent pour lui. Grâce à son marteau explosif, il peut agir sur les ennemis, mais aussi ses propres créations. Sa force est toutefois également sa faiblesse car il est très dépendant de ses sbires.

Vous pourrez ainsi profiter de ses capacités en solo mais aussi en coopération jusqu’à 4 joueurs pour profiter de différentes synergies. Pour en savoir plus que le titre, nous vous renvoyons à notre preview du mois dernier.

Ravenswatch est disponible dès à présent en accès anticipé sur Steam. Il sera mis à jour régulièrement avec 3 nouveaux héros et les deux chapitres suivants jusqu’à sa sortie définitive en 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.