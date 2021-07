L’exclusivité PSVR Fracked se dote d’une démo gratuite

Développé par nDreams, Fracked est une exclusivité PSVR qui sortira donc logiquement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 20 août prochain. Plus qu’un mois avant la sortie mais une démo est disponible pour les plus pressés d’entre vous.

Un titre explosif

Grâce à cette démo disponible gratuitement sur le PlayStation Store, il vous sera possible de tester les 13 premières minutes du titre. Se déroulant dans un univers tout en cel-shading, Fracked vous met dans la peau d’un héros parachuté au milieu d’un complexe de fracturation hydraulique.

Évidemment vous ne serez pas seul et une horde de soldats armés jusqu’aux dents vous attendra entre barils explosifs et autres joyeusetés.

Le titre est exclusif à la plateforme PlayStation et sortira le mois prochain à un prix d’environ 24€.