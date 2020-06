PS5 : Pas de système Smart Delivery comme chez Xbox

Si on a beaucoup parlé du design de la console lors de la présentation de la PS5, il reste encore beaucoup d’inconnues sur la machine et ce qu’elle proposera en services. Et comme certains pouvaient le craindre, le système de Smart Delivery sur Xbox n’aura pas d’équivalent du côté de la PS5. Mais cela est à nuancer.

Les éditeurs pourront mettre en place leur propre système

Contacté par le site Gamespark, un représentant de Sony Japon aurait alors déclaré qu’il n’existe pas de système officiel équivalent au Smart Delivery sur la prochaine console PlayStation. Cela veut donc dire qu’il n’y aura pas de « fonction officielle » qui regroupe les jeux qui proposeront d’upgrader les versions PS4 et PS5 sous un seul nom, et non pas que cela ne sera pas possible du tout.

Autrement dit, le choix est laissé aux développeurs et éditeurs de recourir à cette pratique ou non sur PS5 (rappelons que le Smart Delivery n’est pas obligatoire sur Xbox Series X non plus). Sony ne communiquera simplement là-dessus en apposant aucun nom à ce système, et les éditeurs seront alors libres de fixer leurs propres règles. En faisant cela, on imagine que Sony sera un peu plus retissant à employer cette fonction pour ses jeux first-party, mais tout est possible.

Madden NFL 21 pourra par exemple être récupéré gratuitement sur PS5 si vous possédez le jeu sur PS4, et c’est ici EA qui met en place ce système et les conditions, pas Sony. En somme, il est possible de voir certains titres comme Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla profiter d’upgrades gratuites sur PS5, mais ce sera à CD Projekt Red et Ubisoft d’en décider.