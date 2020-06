Madden NFL 21 sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

Annoncé lors de l’Inside Xbox diffusé début mai, Madden NFL 21 s’est à nouveau présenté par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay. Le jeu de sport développé par EA Tiburon et édité par Electronic Arts en a profité pour dévoiler sa date de sortie qui est calée au 28 août prochain. Lamar Jackson, le meilleur joueur de la NFL en 2019 et quarterback des Baltimore Ravens, sera sur la jaquette du titre.

« Dual Entitlement », le Smart Delivery by EA

D’après l’entreprise américaine, ce nouvel épisode de la licence intégrera « des mécanismes améliorés de porté de balle offrant davantage de contrôle sur les postes de running back et de receveur. » Les plaquages de champ se veulent plus réalistes et « entraîneront des stops défensifs de haute volée », le positionnement des joueurs sur le terrain a été revu et de nouvelles caméras ont été ajoutées.

L’opus de cette année accueillera également un mode inédit intitulé « Face of the Franchise: A vous la gloire », un « documentaire jouable retraçant la carrière créée par les joueurs. » Vous y incarnerez un quarterback qui va devoir se frayer un chemin jusqu’au sommet de la discipline sportive en débutant dès le lycée. Le titre comprendra aussi cinquante nouveaux attributs Superstar X-Factor.

Comme chaque année, le jeu proposera une édition MVP. Cette dernière offrira aux fans trois jours d’accès anticipé et de nombreux bonus comme un élément élite Lamar Jackson amélioré, 17 packs Team Fantasy Or Madden Ultimate Team, un Pack Madden Championship Series Ultimate Champion et 1 des 32 Joueurs élite du Pack Team Elite.

Notez que Electronic Arts a mis en place la fonctionnalité « Dual Entitlement », l’équivalent du Smart Delivery chez Microsoft, qui vous permet de récupérer le titre gratuitement sur PlayStation 5 et Xbox Series X si vous le possédez sur PS4 et Xbox One. L’offre sera valable jusqu’à la commercialisation de Madden NFL 22 mais, attention, les versions physiques ne pourront pas être utilisées pour effectuer une mise à jour sur les consoles ne bénéficiant pas de lecteur de disque.

Madden NFL 21 sortira sur PC, via Origin et Steam, PlayStation 4 et Xbox One le 28 août prochain, sur Stadia cet hiver et à une date indéterminée sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Les membres EA Access et Origin Access Basic auront accès au jeu dès le 21 août.