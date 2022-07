PS5 : Un brevet de Sony indique que des périphériques comme l’EyeToy ou la PSP Go pourraient devenir compatibles

Pour le moment, Sony ne brille pas vraiment du côté de la retrocompatibilité, que ce soit au niveau du matériel ou des jeux, même si sur ce dernier secteur, l’arrivée du nouveau PlayStation Plus essaye de compenser certaines faiblesses. Mais on a vu à plusieurs reprises qu’en interne, le constructeur était activement à la recherche d’une retrocompatibilité plus importante, avec de nouveaux brevets mettant cet aspect en avant. On en découvre aujourd’hui un autre grâce à Game Rant, qui nous montre que des périphériques de l’ère PS3 (et même des objets plus anciens) pourraient revenir sur le devant de la scène.

Des accessoires PlayStation bientôt de retour ?

Vous rappelez-vous de l’EyeToy ? De le PSP Go ? Ou même de la PlayStation Mouse ? Tous ces périphériques désormais oubliés sont au coeur d’un nouveau brevet lié à la PS5. Sony chercherait ici à émuler l’utiliser de ces objets sur sa dernière console, comme on peut le voir sur l’image associée au brevet, visible-ci-dessus.

Pour le moment, impossible de savoir ce que Sony a vraiment en tête en effectuant cela, surtout avec des objets comme des cartes mémoires, très obsolètes de nos jours. Mais on peut voir que Sony pense de plus en plus à l’émulation des anciennes générations de consoles, la PS3 en tête, ce qui devrait tout de même donner de l’espoir à certains.