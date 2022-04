PS5 : Sony serait en train de travailler sur l’émulation de jeux PS3

Avec son nouveau PlayStation Plus, Sony espère remplir son catalogue avec des titres sortis sur PS4 et PS5, mais aussi en piochant dans le catalogues de consoles un peu plus vieilles comme la PS1 et la PS2. Le catalogue PS3 est aussi présent, du moins une partie, mais il pose plus de problème à l’émulation, forçant le constructeur à ne rendre ces jeux disponibles que par le stream, et donc le cloud gaming. Une contrainte qui pose des soucis à beaucoup de personnes, mais qui pourrait être bientôt réglée si l’on en croit le toujours très bien informé Jeff Grubb.

De la vraie émulation pour le catalogue PS3 ?

Le journaliste de VentureBeat s’est exprimé à ce sujet dans son émission sur YouTube, dans laquelle il déclare que Sony travaillerait actuellement sur un moyen d’émuler correctement les jeux PS3 sur PS5, et donc de pouvoir les télécharger pour y jouer :

« Depuis que j’en ai parlé toute la semaine, j’ai recherché, j’ai demandé… il semble que Sony travaille sur l’émulation pour PS3 sur PS5. Cela peut prendre du temps. J’aimerais qu’ils soient clairs et nous le disent. Qu’ils nous disent qu’ils se soucient de ce genre de choses parce que c’est ce qui manquait à l’annonce PS Plus… pour moi, il me semblait qu’ils ne s’en souciaient pas. »

Cela fait un moment que cette discussion de l’émulation de jeux PS3 est présente, et on espérait que l’annonce de ce nouveau PS Plus puisse régler les choses. Ce ne sera pas le cas, du moins pas au lancement du service, mais selon le journaliste, c’est bien en cours chez Sony. En croisant les doigts pour que cela se concrétise vraiment.