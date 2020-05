Une PS4 Pro édition limitée The Last of Us Part II annoncée

Alors que l’on attend la présentation de la PlayStation 5, probablement fixée début juin, Sony a décidé de sortir une toute nouvelle PlayStation 4 édition limitée. Probablement son ultime édition collector. Il s’agit d’une PS4 édition limitée The Last of Us 2 qui arrivera en même temps que le jeu. D’autres accessoires ont aussi été présentés.

Tout savoir sur la PS4 Pro édition The Last of Us 2

Ce nouveau bundle regroupera une console PlayStation 4 Pro 1 To avec une gravure représentant le tatouage d’Ellie. Une manette DualShock 4 personnalisée avec le logo du jeu sur le pad et le tatouage en bas à droite sera également inclus dans le pack, tout comme une copie physique de The Last of us Part 2. La sortie est fixée le 19 juin, soit le même jour que le jeu, et elle sera vendue au prix de 399,99$. Elle a bien été confirmée pour l’Europe, donc on suppose que son prix français s’alignera sur les 399.99€.

Le même jour sortira aussi un micro-casque sans fil de la gamme Gold, également en édition limitée et qui proposera aussi le tatouage d’Ellie et le logo du jeu. Celui-ci sera vendu 99.99€. Enfin, un disque dur Seagate de 2 To, toujours en édition limitée, sera commercialisée au prix de 89.99€. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, la manette DualShock 4 pour être achetée séparément au prix habituel d’un contrôleur officiel.

Pour l’instant, les précommandes n’ont pas été lancées mais cela ne devrait pas tarder. On mettra à jour cet article et on vous alertera de l’ouverture des réservations dès qu’il est possible de précommander la console et ses accessoires. On peut s’attendre à ce qu’elles se vendent assez vite. Rappelons que The Last of Us 2 est attendu pour le 19 juin.