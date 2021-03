PS Now : Ace Combat 7, World War Z et Superhot au programme de mars

Un nouveau mois débute, et c’est donc tout naturellement que Sony vient nous annoncer les nouveautés qui sont ajoutées à la liste des jeux disponibles dans le PS Now. Le mois dernier, la sélection était relativement bien fournie, avec Detroit: Become Human ou Darksiders Genesis. Voyons voir ce que nous réserve ce mois de mars.

Les jeux de mars 2021 du PS Now

Le premier gros titre que l’on peut découvrir dans cette liste est Ace Combat 7: Skies Unknown, qui nous fera visiter les cieux à travers des batailles aériennes épiques. Les amateurs de jeux de zombies pourront quant à eux se tourner vers World War Z. Voici la liste complète des nouveaux jeux pour le mois de mars sur le PS Now :

Ces quatre nouveaux jeux sont disponibles dès maintenant sur le PS Now.