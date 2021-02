PS Now : Detroit Become Human, Darksiders Genesis et Call of Duty Black Ops III disponibles en février

Microsoft a dégainé son programme concernant le début du mois de février sur le Xbox Game Pass, et c’est maintenant au tour de Sony de présenter les nouveautés prévues pour le PS Now pour ce nouveau mois. En janvier, les joueurs ont pu découvrir The Crew 2, Surviving Mars et d’autres titres. Voici ce qui nous attend en février sur le PS Now.

Les jeux du mois de février

On pourra tout d’abord remarquer que ce mois de février est plutôt généreux en contenu, avec un peu plus de jeux à découvrir qu’à l’accoutumée. Les fans de FPS pourront redécouvrir Call of Duty Black Ops III dès maintenant et jusqu’au 29 avril, tandis que les fans de catch pourront s’essayer à WWE 2K Battlegrounds. Voici la liste complète des jeux qui arrivent en février sur le PS Now :

Tous ces jeux sont disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs du PS Now.