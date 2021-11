Project L : le jeu de combat League of Legends se met au 2v2

Project L est enfin réapparu lors de la conclusion de l’évènement Underground Nights, juste avant l’annonce de la saison 2 de la série animée Arcane. Le but pour Riot Games était de nous dire que le développement progresse pour son jeu de combat utilisant les personnages de League of Legends, mais qu’il ne faut pas s’attendre à la voir débarquer tout de suite.

Project L fait du duo Q

On démarre par la grosse nouvelle annoncée pat Tom et Tony Cannon, leur jeu est devenu entre temps un jeu de combat tag team. Ainsi, les deux joueurs choisissent chacun deux personnages. En combat, il sera possible de faire intervenir l’autre personnage pour une attaque ou de tout simplement échanger leur place. Ce n’est donc pas devenu un Smash-like comme l’annonçait le leak pourtant correct de MultiVersus.

Le gameplay veut reprendre la philosophie « Facile à apprendre, difficile à maîtriser ». Et pour cela, au lieu de compliquer les inputs, les développeurs préfèrent privilégier la stratégie et la créativité avec le tag par exemple mais aussi avec les possibilités de combos assez ouvertes. Le but est que tout le monde puisse s’amuser directement, même si le jeu promet une grande profondeur pour des matchs pros impressionnants.

La qualité du online au centre de l’expérience

Cette vidéo est l’occasion de voir les nouveaux styles et un peu de gameplay pour trois des quatre combattants déjà connus, à savoir Darius, Ahri et Jinx (désolé Katarina). Mais on a également droit à une nouvelle annonce de personnage puisqu’Ekko viendra jouer de sa maîtrise temporelle, avec notamment ses rewinds à la Tracer pour revenir à sa position initiale.

Vu que les frères Cannon sont à l’origine du netcode GGPO qui a démocratisé l’usage du rollback. Project L utilisera bien évidemment cette technologie en plus de Riot Direct, l’infrastructure qui permet de simplifier le trajet des données entre l’utilisateur et les serveurs du jeu, un outil déjà utilisé sur LoL ou Valorant. Ils affirment que le online est tellement important pour eux que leurs playtests se font majoritairement de cette manière et non pas en local.

Project Lointain

Comme vous le constatez, Project L n’a toujours pas de vrai titre et encore moins de date de sortie. L’article sur le site de Riot s’avance un peu plus que la vidéo en affirmant que le jeu ne sortira pas dans les prochaines semaines, ni même en 2022. Comprenez donc que l’on est plutôt sur du 2023 au plus tôt et si tout se passe bien.

Ce que l’on voit ici est une vertical slice, c’est une démo réalisée entre le prototype et la vraie production du jeu final. L’équipe dit être quasiment au point en ce qui concerne les mécaniques de base, les contrôles et la direction artistique mais il reste à décider et créer le roster de personnages, les terrains, les menus, l’interface et décider de l’organisation des parties classées. Pour tout cela, Riot Games recrute, notamment pour porter le jeu sur consoles.

Mais cette fois-ci, les Cannon ne partent pas en disant qu’ils ne donneront pas de nouvelles avant un bon moment, puisqu’ils nous donnent rendez-vous début de la deuxième moitié de 2022 pour plus d’infos.