2XKO : Jinx fait tout péter dans le jeu de combat League of Legends

Avec les Worlds 2024 qui viennent d’avoir lieu et la sortie de la saison 2 de la série Arcane sur Netflix, il est bon d’être un fan de l’univers League of Legends en ce moment. C’est pourquoi Riot profite de ce temps fort pour faire parler de ses autres projets, comme son jeu de combat 2XKO. Et toujours dans l’optique de s’offrir une belle campagne marketing croisée, le studio a voulu mettre en avant le personnage de Jinx dans une nouvelle vidéo.