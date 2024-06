2XKO : Le jeu de combat League of Legends sera jouable du 8 au 19 août grâce à un playtest

Avec la possibilité d’inviter un ami pour tester le jeu ensemble

2XKO va donc avoir droit à un « Alpha Lab », qui n’est autre qu’un playtest dans lequel vous pourrez jouer au titre depuis chez vous durant une période bien précise. Ce test aura lieu du 8 au 19 août prochain et sera accessible aussi bien sur PC que sur PS5 et Xbox Series. La France est l’une des rares pays à avoir droit à cet Alpha Lab, aux côtés du Canada, du Japon, du Mexique, du Brésil, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Cette nouvelle version du jeu a été améliorée selon les retours des personnes ayant déjà pu essayer le titre, et un nouveau personnage sera jouable ici. On imagine que celui-ci devrait être mis en avant durant l’EVO qui aura lieu fin juillet. On retrouvera également un mode qui permettra de simplement les combos pour celles et ceux qui ne sont pas très à l’aise avec les jeux de combat.

Si vous souhaitez avoir une chance de participer à ce playtest, il faut vous inscrire sur le site officiel de l’Alpha Lab. Vous recevrez ensuite une série de mails pour confirmer votre inscription, puis vous devrez remplir un formulaire, avant d’être sélectionnés pour participer à l’événement. Si vous êtes sélectionnés, vous devriez recevoir un second code pour inviter un ami.

2XKO sortira en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.