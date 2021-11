Arcane : La saison 2 de la série est confirmée, mais pas pour 2022

Même si vous ne vous intéressez pas à League of Legends en tant que jeu, vous n’êtes peut-être pas passé à côté du phénomène Arcane, une série basée sur le même univers qui vient de se terminer sur Netflix. Si vous avez aimé le show et que vous êtes impatients de découvrir la suite, Netflix a une bonne et une mauvaise nouvelle.

Tout d’abord la bonne nouvelle : Arcane saison 2, c’est confirmé. Cette nouvelle saison a désormais démarré sa production, ce qui semblait logique étant donné la popularité de la saison 1.

La mauvaise nouvelle, en quelque sorte, c’est que cette saison 2 n’arrivera pas en 2022. C’est le CEO de Riot Games qui le confirme sur Twitter, tout en rassurant les fans. Contrairement à la première saison, cette deuxième fournée ne prendra pas 6 ans à être développée. Peut-on donc s’attendre à ce qu’elle arrive en 2023 ?

So yeah, we are working on #arcane season 2.

The good news: you won’t have to wait for 6 years (the time it took us to making season 1)

The bad news: it’s not coming in 2022 😢 https://t.co/IQoPyLnw1J

— nicolo (@niiicolo) November 21, 2021