Project BBQ : Le spin-off de Dungeon Fighter Online devient Project AK et sera un action-RPG de type Souls-like

En plus de DNF Duel, Mobile Dungeon&Fighter et Dungeon & Fighter: OVERKILL, un autre jeu se déroulant dans l’univers de la licence Dungeon & Fighter est en préparation : Project BBQ. Officialisé fin 2018 avant de se montrer à nouveau fin 2020, il était censé être un MMO Action-RPG mais il semblerait que cela ne soit plus le cas puisque Neople a confirmé auprès de Gematsu que le nom de code du titre a été renommé Project AK et sera finalement un action-RPG de type Souls-like.

Un projet tourné vers les consoles next-gen ?

En plus de partager cette information, Gematsu indique que, d’après une traduction approximative de la description de cette production faite sur le nouveau site de recrutement de Neople, Project AK serait conçu pour tourner sous Unreal Engine sur consoles et « vise à offrir l’action nouvelle génération de Dungeon Fighter Online avec un récit émouvant qui vous plonge dans un monde riche et coloré basé sur l’univers de Dungeon Fighter Online. »

Reste maintenant à savoir ce que cela signifie exactement. Toutefois, on suppose qu’il faudra s’armer de patience pour cela étant donné que l’entreprise sud-coréenne recrute activement à des postes divers et variés afin de renforcer ses équipes de développement. A suivre.