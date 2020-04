Après Gone Home et Hob, l’Epic Games Store remet ça avec un jeu solo sorti en 2014 nommé Sherlock Holmes : Crimes and Punishments. Alors préparer votre veste de détective, votre plus belle loupe et on est parti.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes : Crimes and Punishments (ou Crimes et Châtiments en français) est un jeu d’aventure et d’enquête dans lequel vous devrez résoudre six énigmes. Vous contrôlerez bien évidemment le célèbre détective monsieur Holmes dans des affaires de toute sorte : disparitions, meurtres, vols, … avec mêmes quelques éléments fantastiques. Développé et édité par Frogwares, le titre a été plutôt bien reçu par la critique journalistique.

Comme à l’accoutumée, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Valider vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !