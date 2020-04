Les jeux gratuits de l’Epic Games Store pour la semaine du 02 au 09 avril

La semaine dernière, l’Epic Games Store nous a gratifié d’un belle surprise. Alors que l’on attendait Figment et Tormentor X Punisher, la boutique a décidé de nous faire une surprise de dernière minute avec World War Z. Cette semaine, ce sont deux jeux (normalement) qui viendront garnir votre bibliothèque déjà bien remplie.

Gone Home

Gone Home est un jeu d’aventure développé et édité par The Fullbright Company dans lequel vous allez devoir enquêter sur une étrange histoire. En effet, de retour chez vous après un long voyage à l’étranger, vous constatez que la maison est vide de tout ses occupants, principalement de votre famille. Vous allez donc devoir fouiller les différentes pièces de la maison afin de découvrir quels mystères s’y sont produits, le tout dans une ambiance plutôt malaisante. Le titre avait reçu la bonne note de 7/10 au test que nous avions réalisé.

Hob

Hob est un jeu d’action/aventure complètement différent de Gone Home dans un univers plus coloré même si celui-ci est plus chaotique. Vous devrez tenter par tout les moyens d’endiguer le chaos grâce à votre petit héros qui dispose d’une palette de compétences afin de se battre contre les ennemis qui se dresseront sur la route de sa quête. Vous pouvez retrouvez ici le test, réalisé à l’époque par Jordan.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.