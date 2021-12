Pourquoi It Takes Two est le jeu de l’année 2021 ?

L’année 2021 se termine et il est temps pour nous de faire le point sur celle-ci. Les sorties ont encore été une fois nombreuses ces douze derniers mois, et si 2021 n’a définitivement pas été une année mémorable pour le jeu vidéo, la faute aux nombreux reports et à la situation actuelle, il y a tout de même quelques titres qui ont su se démarquer.

Mais à l’heure des bilans, il est l’heure de découvrir le jeu vidéo de l’année qui est sorti du lot. Et si nous avons eu plusieurs coups de cœur tout au long de l’année, c’est It Takes Two qui remporte notre AG Awards du jeu de l’année 2021 ! Il succède donc à Sekiro: Shadows Die Twice en 2019 et à Hades en 2020 qui avaient remporté nos précédents labels « GOTY » et on vous explique dans cet article pourquoi ce choix n’a pas été facile.

Une année fébrile

Avant de poursuivre, il est important de revenir sur ce qui a été évoqué en introduction : 2021 a été une année particulière. Bien que la situation sanitaire s’est d’abord améliorée avant de stagner actuellement, nous sommes désormais dans la période où l’on ressent les conséquences de celle-ci. On pense bien sûr aux nombreuses pénuries de composants, qui ont joué et jouent encore sur les stocks de PS5, de Xbox Series et de cartes graphiques, mais aussi aux moult reports que l’on a connu.

Deux facteurs qui s’ajoutent à l’habituelle transition de génération de consoles, qui généralement, n’est jamais très reluisante. C’est pourquoi 2021 n’a pas été forcément historique malgré de belles petites surprises et elle permettra probablement d’amorcer de belles années à venir. Il faut dire que les reportés se comptent en dizaines, avec des noms comme Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Ghostwire: Tokyo, Gotham Knights, Crimson Desert, Gran Turismo 7 ou encore God of War Ragnarök, qui devaient pourtant sortir en 2021.

Pourquoi lui et pas un autre ?

Bien sûr, cette introduction ne vient pas pour autant décrédibiliser notre choix du GOTY : It Takes Two est le meilleur jeu de l’année 2021 selon notre équipe et remporte donc le prix ultime. Simplement, le choix n’a pas été facile puisque malgré toutes ses qualités, il faisait face à d’autres titres tout aussi bons et qui avaient aussi toutes les raisons de remporter ce fameux prix du Game of the Year.

Pour être totalement transparent avec vous, nous avons eu dans un premier temps, beaucoup d’hésitations entre les différents nommés. Deathloop, Metroid Dread, Ratchet & Clank, Forza Horizon, Kena Bridge of Spirits, Returnal, Tales of Arise, It Takes Two ou encore Psychonauts 2 étaient les lauréats pour cet AG Awards. Puis après de nombreux débats, trois titres sont sortis du lot, à savoir Tales of Arise, Returnal et It Takes Two.

On ne va vous mentir, notre cœur est tout d’abord parti vers l’aventure de Shionne et Alphen dans Tales of Arise. Rédaction de weebs me direz-vous, mais malgré ses nombreuses qualités et la révolution qu’il a apporté à la série, on s’est demandé : quel est le titre qui a osé le plus de choses ? Quel est celui-ci qui a apporté de l’originalité ? Bien qu’il maîtrise ses mécaniques, Tales of Arise n’est pas celui qui vient renouveler le genre du RPG.

On s’est donc concerté autour de Returnal et de It Takes Two, qui nous semblaient être les titres les plus méritants. Jamais les discussions n’ont été aussi longues pour élire un GOTY aux cours de nos AG Awards passés. Divisée et partagée entre d’un côté, un roguelite maîtrisé et addictif et de l’autre côté, un titre coopératif agréable, notre équipe a finalement opté pour celui qui réunit sur le canapé : nous avons voulu récompenser le concept même d’un titre jouable purement en coopération, ce qui est tout de même très rare à notre époque.

La coopération au centre de l’aventure

Nouvelle production originale de l’esprit torturé de Josef Fares, It Takes Two est un jeu d’action/aventure et de plateformes qui met en avant l’aspect coopératif. On y suit l’histoire de Cody et May, deux jeunes parents dont le divorce affecte particulièrement Rose, leur petite fille. Elle imagine que ses deux poupées sont ses parents qu’elle peut contrôler et va leur lancer un sortilège où les deux adultes vont se retrouver dans des corps miniatures.

Désormais, ils ne peuvent plus faire machine arrière : ils vont devoir passer au-dessus de leur querelle et coopérer s’ils veulent se sortir de ce mauvais tour. Sous fond d’humour potache et de visuels colorés à la Pixar, It Takes Two est un conte qui nous narre la réconciliation d’un couple qui fait tout pour leur fille, en espérant retrouver leur taille normale et pourquoi pas, en profiter pour raviver leur flamme.

A première vue, It Takes Two n’est pas sans défaut : sa construction propose une succession de niveaux au gameplay tous différents, qui n’ont jamais le temps de montrer leur plein potentiel. On a à peine le temps de prendre en main les mécaniques d’un mini-jeu où il faut conduire un avion que l’on nous bouscule dans une phase d’action, pistolet en main. Puis, quelques dizaines de minutes plus tard, nous voici à réfléchir à deux pour passer une phase de plateforme un peu plus ardue.

Chaque phase est alors on ne peut plus classique, mais une fois toutes assemblées, cela rend le jeu particulièrement varié et lui permet aussi d’être très abordable. Pour un titre qui n’est jouable que à deux personnes, c’est une très grande qualité puisque n’importe qui peut très bien prendre la manette et rejoindre une personne plus expérimentée. Jouable en famille ou entre proches, c’est aussi une très bonne trouvaille pour jouer en couple, où la coopération locale permet de créer des moments uniques.

Et c’est principalement pour son concept qui tourne exclusivement autour de l’entraide que nous avons élu It Takes Two meilleur jeu de l’année 2021. On peut lui reprocher quelques écueils, comme une baisse de rythme et de renouvèlement dans sa seconde partie mais il n’en reste pas moins bienvenue en cette période casanière. Avoir un titre pensé et exclusivement jouable à deux, pensé pour le canapé, en 2021, ça reste tout de même très appréciable, et delà de cela, l’aventure reste marquante à bien des égards.