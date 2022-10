Pokémon Écarlate / Violet : Un nouveau trailer sera diffusé demain, le 6 octobre

L’attente touche presque à sa fin pour Pokémon Écarlate et Violet. Les deux titres sortent le mois prochain, et ont déjà révélé pas mal de secrets grâce à de longs trailers qui nous ont permis d’en apprendre bien plus sur la région de Paldéa et des créatures qui y vivent. Mais ces opus ont encore beaucoup de choses à nous montrer, puisque The Pokémon Company nous informe aujourd’hui de la diffusion toute prochaine d’une nouvelle bande-annonce.

Calling all Trainers—a new #PokemonScarletViolet trailer arrives tomorrow!

Keep an eye on our YouTube channel and tune in 6:00 a.m. PDT on 10/6 to prepare for the latest news!

Don’t forget to subscribe and turn on notifications: https://t.co/8Hw4hsHzDJ pic.twitter.com/024PZoEiYz

— Pokémon (@Pokemon) October 5, 2022