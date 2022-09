Pokémon Écarlate / Violet : Un nouveau trailer sera dévoilé demain, le 7 septembre

Il reste maintenant environ deux mois avant de pouvoir mettre les mains sur Pokémon Écarlate et Violet, deux épisodes très attendus qui se présentent comme les premiers jeux Pokémon en monde ouvert. Il s’agira sans nul doute d’un des gros hits de cette fin d’année, et la communication autour des titres va doucement commencer à s’intensifier. On a récemment pu découvrir quelques nouveaux Pokémon comme Tag-Tag et Motorizard, mais The Pokémon Company nous promet maintenant un nouveau trailer plus complet.

Notez-le bien sur vos Pokégendas

🚨 Une nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortira demain ! 🚨 Vous avez bien lu ! Rendez-vous sur notre chaîne YouTube à 15:00 CEST le 7 septembre pour toutes les dernières infos !#PokemonEcarlateViolet pic.twitter.com/ITAzP4CpNJ — Pokémon France (@PokemonFR) September 6, 2022

On nous donne donc rendez-vous demain à 15 heures (heure française), le 7 septembre, afin d’assister à la présentation d’un tout nouveau trailer pour Pokémon Écarlate et Violet.

On ne sait pas encore ce que l’on y trouvera, mais on peut déjà parier sur le fait que de nouveaux Pokémon seront présentés, afin d’en apprendre un peu plus sur cette nouvelle génération. Ce sera aussi peut-être l’occasion de répondre à certains mystères sur le construction du monde, les combats et l’histoire, tout en montrant à nouveau la mécanique de Téracristallisation, exclusive à ces deux épisodes. On se dit à demain pour vérifier tout cela.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.