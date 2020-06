Pokémon a droit à un superbe cartoon façon Looney Tunes

L’engouement pour Cuphead, et surtout sa direction artistique, a montré que l’animation de l’époque des cartoons américains n’avait rien perdu de son charme. Aujourd’hui, c’est Pokémon qui rend hommage à cet âge d’or avec un cartoon façon Looney Tunes.

« That’s All Pokemon Fans »

Ce court épisode est disponible sur la chaîne japonaise Pokémon destinée aux enfants, toutefois quel que soit votre âge, rien ne vous empêche de profiter pleinement de ce petit bijou. En outre, pas de soucis concernant la barrière de la langue puisqu’il n’y a aucun dialogue (en plus ce sont des Pokémon).

On peut y observer un Baggiguane en tant que protagoniste qui se laisse guider par la faim. Mimiqui partage le second rôle de cet épisode intitulé « Chase the Beans » (que l’on peut traduire par « La chasse aux haricots »).

La chaîne Pokémon pour enfant propose régulièrement ce genre de court-métrages animés mais c’est la première fois que l’on voit la licence dans ce style. Alors que l’on oppose souvent l’animation américaine et japonaise, le fait que l’un rende hommage à l’autre est une sacré belle surprise. On espère d’autres épisodes de ce genre à l’avenir.