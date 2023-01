PlayStation VR2 : Sony serait en train de revoir ses résultats à la baisse suite à des précommandes décevantes

Malgré sa trentaine de jeux au lancement, le PlayStation VR2 doit faire face à des obstacles qui pourraient l’empêcher de réaliser les résultats escomptés par Sony, du moins dans un premier temps. Le constructeur sait à quel point il est difficile de vendre un tel accessoire, d’autant plus sur un parc assez limité de consoles (même si on parle de 30 millions de PS5 dans la nature). C’est pourquoi pour le lancement de son casque, Sony espérait vendre 2 millions de PS VR2 dans le monde. Une prévision aujourd’hui revue à la baisse selon les sources de Bloomberg.

Un prix trop difficile à avaler

Un partenaire étant en contact avec Sony pour la production de PlayStation VR2 a déclaré au journaliste Takashi Mochizuki que le constructeur avait réduit ses commandes et planifierait maintenant d’expédier 1 million de PlayStation VR2 au lancement, puis 1,5 millions durant l’année fiscale à venir, qui se tiendra d’avril 2023 à mars 2024. La raison de cette baisse est liée à des précommandes plus faibles qu’espérées, ce qui s’explique de plusieurs façons.

Le principal problème semble venir du prix de lancement du casque, qui est aujourd’hui plus cher qu’une console PlayStation 5 (599 €). Un tel tarif est difficile à justifier malgré la technologie embarquée, surtout lorsque l’on sait que la retrocompatibilité n’est pas au programme et que la mise à niveau de certains titres demande de payer un surplus de 10 €. Sony s’attend tout de même à ce que Horizon Call of the Mountain permette au casque de réaliser de bonnes ventes, mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour atteindre les chiffres prévus il y a quelques mois.

On en saura plus dès le 22 février, date de lancement de ce PlayStation VR2.