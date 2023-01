La PS5 passe la barre des 30 millions d’unités écoulées

Alors que la PlayStation 4 et la Nintendo Switch s’approchent dangereusement des 120 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, la PS5 continue son petit bonhomme de chemin, à son rythme, en dépassant officiellement la barre des 30 millions. Un beau chiffre, annoncé dans la nuit par Sony.

30 millions en 2 ans

Au cours de la nuit se tenait une conférence Sony, au sein du Consumer Electronics Show 2023, un salon dédié aux nouvelles technologies. L’occasion pour le constructeur nippon de se targuer d’un beau petit chiffre, placé intentionnellement là pour participer au show, celui du nombre de PS5 écoulées à travers le monde. On apprenait ainsi que la console de nouvelle génération avait dépassé le cap des 30 millions avec les fêtes 2022.

Un joli score qui demeure à mettre en perspective. La console a connu, et connaît toujours, de gros problèmes de stock. S’il est possible de trouver des packs de nos jours, à des prix relativement élevés mais proposant souvent plusieurs jeux (God of War Ragnarök et Horizon Forbidden West en tête) et / ou manettes, ce fut bien plus compliqué au cours des deux dernières années. D’ailleurs, il est bon de noter que le mois de décembre 2022 est le meilleur enregistré en termes de ventes pour la PS5.

Reste à voir où se situe la concurrente directe de la PS5, à savoir la Xbox Series X (et la Xbox Series S, dans une moindre mesure). Certains prédisaient plus de 20 millions d’unités écoulées au mois de décembre dernier, ce qui demeure à vérifier. En tout cas, l’entreprise américaine semble toujours confiante. Faut-il comprendre que l’écart n’est pas aussi important qu’escompté ?