PlayStation refait les présentations avec la Team Asobi (Astro Bot), son nouveau studio japonais phare

Hier, Sony et PlayStation ont frappé un grand coup en dévoilant de nombreuses informations sur les prochains jeux first party, avec une communication qu’on ne pourra qualifier que d’étrange. En dehors du retard de God of War et de la situation de Bend Studio, la Team Asobi était également citée comme étant l’un des studios majeurs pour PlayStation, qui lui consacre aujourd’hui un nouveau billet de blog pour nous montrer à quel point il est important.

Un studio qui prend de l’ampleur

C’est Nicolas Doucet, le directeur du studio qui prend ici la parole pour nous dire que la Team Asobi est prête à passer à la prochaine étape, avec des développements de plus en plus ambitieux, avec un Astro’s Playroom très réussi.

On découvre ainsi le nouveau logo du studio, qui met logiquement en avant sa mascotte. La Team Asobi est donc maintenant membre à part entière des PlayStation Studios, et travaille sur l’expansion d’une licence destinée à tous les âges :

« Le cœur de notre philosophie demeure de proposer une expérience véritablement ludique, que ce soit à l’aide de personnages contrôlables au pixel près, en exploitant les possibilités d’une nouvelle manette de manière inattendue ou en disséminant des animations amusantes dans les moindres recoins de nos jeux. Voilà ce qui nous stimule. »

On en sait pas plus concernant les futurs jeux du studio, mais ce billet est avant tout là pour nous rappeler que la Team Asobi prend quelque peu la place de Japan Studio, qui n’est plus au coeur de la stratégie PlayStation.