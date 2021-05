Les manettes PS5 DualSense rouges et noires sont disponibles en précommande

Hier, Sony annonçait deux nouveaux coloris pour ses manettes DualSense : « Cosmic Red » et « Midnight Black ». Jusqu’à présent, elle n’était disponible officiellement qu’en blanc, soit la couleur de base. Il est désormais possible de changer un peu et on imagine que beaucoup craqueront particulièrement sur la manette PS5 noire de par son côté « rétro » rappelant ce que l’on avait avec la PS3 et la PS4. Toutefois, la rouge a également son charme et contentera ceux voulant un peu d’exotisme manette en mains.

Où précommander les manettes PS5 DualSense Midnight Black et Cosmic Red ?

L’annonce a fait des heureux et on imagine que beaucoup de joueurs vont se ruer sur ces manettes disposant de nouvelles couleurs. Voici où précommander la manette PS5 Midnight Black (la noire) et la manette PS5 Cosmic Red (la rouge).

Précommander la manette Midnight Black sur :

Fnac

Amazon

Précommander la manette Cosmic Red sur :

Fnac

Amazon

Nous mettrons l’article à jour lorsque d’autres revendeurs proposeront une précommande pour la manette. D’après la Fnac, la sortie est prévue pour le 18 juin prochain mais cela demande encore une confirmation.