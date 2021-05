PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Juin 2021

A chaque mois son lot de jeux PlayStation Plus. Après avoir eu droit à Battlefield V ou encore Wreckfest en mai, Sony se prépare à proposer une nouvelle fournée de titres « offerts » aux abonnés. Comme chaque mois, on vous propose une présentation des jeux PS Plus en vidéo. Voyons ce qui nous attend pour juin.

Quels sont jeux PlayStation Plus de juin 2021 ?

On retrouvera ainsi de la coopération, de la bagarre et des joutes spatiales. A noter que Virtua Fighter 5 sera présent pendant deux mois et pourra donc être téléchargé en juillet également.

Alors, qu’allez-vous télécharger ? Les jeux seront disponibles ce mardi 1er juin dans la journée, directement dans votre onglet dédié au PS Plus.