PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Avril 2025

Le mois passé, on peut dire que l’on a été gâté, avec un Dragon Age sorti très récemment et un bon jeu Sonic. En Avril, le programme plaira surtout aux fans de licence, notamment celle de RoboCop ou de Massacre à la Tronçonneuse. Voici une présentation des jeux PS Plus d’avril 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’avril 2025 ?

Voici la liste des jeux « offerts » en mars sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 1er avril 2025 dans la journée.

Robocop: Rogue City

Robocop: Rogue City est un jeu d’action en vue FPS, où l’on incarne le fameux Alex Murphy, alias Robocop, qui doit faire régner la loi dans la ville de Detroit. Le titre propose des phases d’action en vue à la première personne avec des tas d’ennemis à éliminer, mais aussi des phases de discussions plus calmes avec la possibilité de prendre des choix multiples. Pour l’occasion, l’acteur originel Peter Weller prête à nouveau ses traits au personnage et a été modélisé en jeu. – Lire le test complet

The Texas Chainsaw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre est un jeu d’horreur multijoueur asymétrique développé par Sumo Nottingham et édité par Gun Interactive. Basé sur le film du même nom sorti en 1974 (Massacre à la tronçonneuse en français), ce titre oppose des joueurs et joueuses incarnant des membres de la famille Slaughter qui possèdent leurs propres forces et faiblesses au dangereux tueur Leatherface. – Lire le test complet

Digimon Story : Cyber Sleuth Hacker’s Memory

Digimon Story : Cyber Sleuth Hacker’s Memory est un jeu de rôle prenant place dans l’univers du manga Digimon. Contant une histoire se déroulant en parallèle des événements de Cyber Sleuth, paru deux ans plus tôt, cet épisode propose au joueur d’incarner un jeune homme amnésique. Afin de retrouver la mémoire, mais aussi dans l’espoir d’en apprendre plus sur un mal étrange infestant les réseaux informatiques, il va devoir s’enfoncer dans le monde digital, où il va tomber sur diverses engeances. Tout comme dans un Pokémon, Digimon Story : Cyber Sleuth Hacker’s Memory propose de collecter des créatures et de combattre à leurs cotés. – Lire le test complet