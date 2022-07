PlayStation dévoile son programme de fidélité avec des récompenses, PlayStation Stars

Désolé pour la fausse joies des fans de PlayStation All-Stars, mais PlayStation avait aujourd’hui envie de nous parler de PlayStation Stars, un nouveau programme qui a pour but de récompenser les utilisateurs des consoles PlayStation, qui fait écho au Microsoft Rewards du côté de chez Xbox. On découvre aujourd’hui les premiers détails sur ce nouveau système, qui va vous récompenser de jouer sur PlayStation, et ce de plusieurs façons.

PlayStation Stars, c’est quoi ?

PlayStation Stars est donc décrit comme un programme de fidélité accessible à toutes et à tous (du moment que vous possédez une console PlayStation récente) qui permet de gagner des récompenses en complétant des activités spécifiques.

Cela peut être simplement en vous connectant régulièrement sur votre machine, en gagnant des tournois, en débloquant certains trophées ou en étant le tout premier à débloquer un trophée platine dans votre région du monde, selon le PlayStation Blog.

En faisant tout cela, on collectera des points, qui pourront être échangés contre divers récompenses, notamment contre de l’approvisionnement pour votre porte-monnaie PSN. Ce qui veut dire que vous pourrez acheter des jeux et autres avec ces points.

De plus, les membres du PlayStation Plus recevront aussi des points en effectuant des achats sur le PlayStation Store.

Des NFT dans le PlayStation Stars ?

PlayStation indique aussi qu’en plus de ces points, des objets numériques à collectionner seront aussi présentés. Ces objets pourront prendre la forme de figurines, par exemple, qui illustreront l’histoire de la PlayStation et de ses personnages les plus iconiques. On imagine que cela sera présenté de la même façon que dans Astro’s Playroom.

Mais forcément, qui dit objets numériques à collectionner, dit crainte de l’aspect NFT de ces récompenses. Le constructeur met tout de suite les choses au clair dans une interview chez Washington Post en déclarant que ces récompenses ne sont pas des NFT :

« Ce ne sont certainement pas des NFT. Définitivement pas. Vous ne pouvez pas les échanger ou les vendre. Il ne tire parti d’aucune technologie de blockchain. »

Voila qui devrait en rassurer beaucoup.

Quand sera disponible le PlayStation Stars ?

Pour le moment, PlayStation indique que le PlayStation Stars sera mis en place d’ici la fin de l’année 2022, sans plus d’informations plus précises à ce sujet.

Des tests vont prochainement être lancés pour ce service, mais la phase de lancement mondiale et définitive aura donc lieu dans les prochains mois.