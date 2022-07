Accueil » Actualités » PlayStation Plus Extra et Premium : Voici les nouveaux jeux qui rejoignent le catalogue en juillet

Le nouveau PlayStation Plus permet enfin à PlayStation d’avoir une sorte d’équivalent au Xbox Game Pass, avec des jeux qui sont rajoutés tous les mois, en plus des titres offerts pour tous les abonnés en début de chaque mois. On avait déjà le droit à cela avec le PS Now, mais les titres ajoutés au PlayStation Plus Extra & Premium promettent d’être un peu plus récents et nombreux. On découvre aujourd’hui la toute première fournée de nouveaux titres pour le service, avec les nouveaux jeux ajoutés au catalogue PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de juillet.

Les jeux de juillet du PlayStation Plus Extra

Pour ce mois de juillet, PlayStation msie tout sur les super-héros, les assassins, et les chats. On savait déjà que Stray rejoindrait le catalogue le jour de sa sortie, mais il ne sera pas le seul jeu à être ajouté au catalogue. Voici tous les jeux qui rejoindront l’abonnement PlayStation Plus le 19 juillet :

Stray | PS4, PS5

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Marvel’s Avengers | PS4, PS5

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! | PS4

Jumanji : Le jeu vidéo | PS4

La Pat’ Patrouille part en mission ! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Les jeux de juillet du PlayStation Plus Premium

Un sacré line-up qui est aussi disponible pour les abonnés au PlayStation Plus Premium, qui recevront aussi deux classiques supplémentaires à savoir :