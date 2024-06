Phil Spencer confirme l’arrivée d’autres jeux Xbox sur plus de plateformes et parle d’une éventuelle Xbox portable

La stratégie multiplateforme ne fait que commencer

Lors de l’annonce de l’arrivée de Sea of Thieves et trois autres jeux chez la concurrence, le discours de Phil Spencer était clair : cela ne concernait que ces quatre jeux pour le moment, et rien d’autre n’était encore décidé. Quelques mois plus tard, sans doute en ayant réalisé que cette stratégie était très productive (en témoigne les chiffres du jeu de pirates sur PS5), le boss de Xbox se montre bien plus ouvert sur le sujet :

« Vous allez voir plus davantage de nos jeux sur plus de plateformes, et nous voyons ça comme un bénéfice à tirer pour les licences que nous construisons et nous voyons que les joueurs sont heureux de pouvoir y jouer. »

Il n’y a donc plus trop de doutes sur la stratégie multiplateforme de Xbox, même si Spencer se garde bien de dire quels jeux seront concernés (pas forcément tous).

La Xbox portable est de plus en plus tangible

Tout comme on se doute qu’en coulisses, quelque chose est en train de se préparer du côté d’une Xbox portable. Spencer n’a jamais caché son envie d’avoir un tel appareil et le sujet est naturellement revenu sur le tapis durant l’interview. Il répond cette fois-ci sans détour :

« Je pense que nous devrions avoir une [Xbox] portable. L’avenir pour nous en matière de hardware est assez impressionnant et le travail que l’équipe fait autour des différentes façons de jouer… Je suis incroyablement excité à ce sujet. Aujourd’hui, tout autour des jeux. Nous avons montré certaines de nos consoles Gen 9, Series S, Series X, le travail que nous faisons, mais nous aurons le temps de parler davantage de plateformes. Nous avons hâte d’en parler. »

Tout cela ressemble à une confirmation à demi-mot de la part du grand manitou chez Xbox. Quant à savoir si cette console serait basée sur du cloud gaming ou plus proche d’un Steam Deck, Spencer indique qu’il est « vraiment important de pouvoir jouer à des jeux en local », comprenez sans être connecté à Internet. Là encore, la vision semble être plutôt claire et difficile de croire que le constructeur ne va pas dégainer une console d’ici les prochains mois.