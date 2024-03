Phil Spencer semble vraiment vouloir une console Xbox portable

Le grand manitou de la marque Xbox était de passage à la Game Developers Conference et s’est entretenu avec Polygon concernant l’état actuel du marché des consoles portables, en plein essor depuis le succès du Steam Deck. Spencer a clairement montré son envie de faire de même chez Xbox, même si rien ne semble être décidé pour autant :

« Je veux que mon Lenovo Legion Go ressemble à une Xbox. J’ai amené [la Legion Go] avec moi à la GDC. Je suis dans l’avion et j’ai cette liste de tout ce qui fait que ça ne ressemble pas à une Xbox. Oubliez la marque. Je me demande plutôt : tous mes jeux sont-ils là ? Tous mes jeux s’affichent-ils avec les fichiers de sauvegarde souhaités ? Je vais vous citer un jeu qui ne fonctionne pas pour le moment – ça me rend fou – et c’est Fallout 76. Il n’a pas de cross-save. Je veux pouvoir démarrer l’application Xbox en plein écran, mais sur une machine plus compacte. Avec toute l’expérience dessus. Comme si je voulais que cela ressemble à l’allumage de ma Xbox lorsque j’allume la télévision. Sauf je le veux sur ces appareils. »