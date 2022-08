Phantom Hellcat : Un nouveau hack’n’slash inspiré de la licence NieR annoncé sur PC et consoles

Si l’Opening Night Live diffusé hier soir en ouverture de la Gamescom 2022 a permis de mettre en avant plusieurs titres comme The Lords of the Fallen, Dead Island 2, Where Winds Meet ou encore Atlas Fallen, il ne faut pas oublier la brève présence durant une trentaine de secondes de Phantom Hellcat, un hack’n’slash développé par Ironbird Creations, un studio polonais fondé en 2021, et édité par All in! Games (Chernobylite, Exo One, Paradise Lost…).

Sortie prévue à une date inconnue sur PC et consoles

Présenté par Gematsu comme un projet puisant ses inspirations dans la célèbre licence NieR, ce titre invitera les joueurs et les joueuses à suivre les aventures d’une jeune adolescente au caractère rebelle nommée Jolene. Vivant avec sa famille dans un univers fantastique, elle va devoir prendre les armes et revêtir des masques magiques afin de combattre les démons qui ont envoyé sa mère dans une autre dimension après s’être échappés du théâtre dans lequel ils étaient emprisonnés.

En plus de proposer un gameplay dynamique, le jeu promet que nous pourrons prendre part à « des affrontements intenses, exigeant une précision millimétrée, afin d’accumuler les puissants combos nécessaires pour abattre nos ennemis lors de combats de boss épiques. »

En attendant de connaitre sa date de sortie, notez que Phantom Hellcat sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.